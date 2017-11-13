Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü havalimanı için 107 bin ağaç daha kesilecek! /13 Kasım 2017 11:12

Üçüncü havalimanı için 107 bin ağaç daha kesilecek!

Yapımı süren üçüncü havalimanı inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağının kapasitesi üç katına çıkarılıyor, böylece 107 bin ağaç daha kesilecek.

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İstanbul’da yapımı süren üçüncü havalimanının inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağının kapasitesini üç katına çıkarma talebi kabul edildi. Yeni izinle birlikte 107 bin ağaç daha kesilecek.

Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığıyla kurulan İGA Havalimanı A.Ş., üçüncü havalimanı projesine malzeme üretmek için İstanbul Işıklar köyündeki ormanlık alanda 24 hektarlık (yaklaşık 20 futbol sahası) arazi için “ÇED gerekli değildir”kararı alarak maden açmıştı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı başvuruda kendilerine 24 hektarın yetmediğini belirterek kapasite artışı istedi. Bakanlık da olumlu yanıt verdi. Talep kapsamında artık 99.26 hektarlık (yaklaşık 80 futbol sahası) alanda üretim (mıcır) yapılacak.

Proje dosyasında bilgilere göre sahada toplam 107 bin 822 ağaç bulunuyor. Alana 600 metre mesafede Göktürk Göleti Tabiat Parkı var.
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