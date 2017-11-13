Samanyolu Haber /Gündem / Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu? /13 Kasım 2017 11:06

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Başbakan Yıldırım, CNN televizyonunda bir programda 15 Temmuz ve Gülen'le ilgili olarak 'inandırıcı kanıt yok' diyen gazeteciye "11 Eylül'den El Kaide sorumlu’ dediğinde kimse ABD’ye ‘Kanıt var mı’ diye sormadı" cevabını verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan GPS programının sunucusu Fareed Zakaria’nın sorularını yanıtladı. Sorulardan biri Gülen’in kaçırılacağı iddiasıydı. Yıldırım ilgili soruyu “Biz Flynn ile muhatap değiliz” diye yanıtladı. Zakaria’nın Gülen ile ilgili kanıtların Washington tarafından güçlü ve inandırıcı bulunmadığı yönündeki soruyu Başbakan, Türkiye’nin 11 Eylül saldırısı sonrası takındığı tavır ile yanıt verdi. Türkiye’nin yardım öneren ilk ülke olduğunu belirten Yıldırım, “Kimse ABD’ye ‘El Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı’ diye sormadı” cevabını verdi.

Zakaria röportajda, “Trump yönetiminin, (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) Michael Flynn’in Türk hükümetiyle çalıştığı için, Türk hükümetine çalıştığı için Gülen’i iade edeceğini umdunuz mu? ABD Başkanlık seçimi günü Flynn, iadeyi savunan bir yazı yazmıştı” dedi.

Yıldırım bu soruya, “Biz, bunun gerçekleşeceğini beklemiştik. Ama zaman geçtikçe iadenin olacağına dair bir sinyal olmadığını gördük” yanıtını verdi. Bunun üzerine Zakaria, Flynn’in iadenin gerçekleşeceğine dair Türk hükümetine bir güvence verip vermediğini sordu. “Hayır” yanıtını veren Yıldırım, “Biz Flynn ile muhatap değiliz. Biz ABD hükümeti ile muhatabız” dedi.

Zakaria, Flynn’in o dönem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu hatırlatınca, Yıldırım, Flynn’in sonrasında o görevden ayrıldığını söyleyerek, “Hem Türk hem de ABD Adalet Bakanlıkları temastaydı. Bu konuda ilerleme sağlamak için halen temastalar” dedi.

‘İnandırıcı kanıt yok’ diyen ABD’ye cevap

Zakaria, “Washington’daki kaynaklarım Türk hükümetinin sağladığı kanıtların güçlü ve inandırıcı olmadığını söyledi. ‘Bu kanıtlar güçlü olsa kamuoyuna duyururlardı’ diye düşünüyorlar” dedi.

Yıldırım da bunun üzerine, “15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Benzeri 11 Eylül’de ABD’ye oldu. Bush, ‘ABD saldırı altında’ dediğinde Türkiye, ordusunu Afganistan’a göndererek ilk yardım öneren ülke oldu. ABD, ‘Bu saldırının arkasında El Kaide var. El Kaide sorumlu’ dedi. Kimse ABD’ye ‘El Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı’ diye sormadı” cevabını verdi.
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