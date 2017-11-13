Sınırdaki depremde ölü sayısı 241

Dün gece İran-Irak sınır bölgesinde meydana gelen depremin yol açtığı yıkımın ayrıntıları netleşiyor.





BBC'de yer alan habere göre depremde şu ana kadar 241 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 800 kişi de yaralandı.





7.3 büyüklüğündeki depremin ardından, İran'da 70 bin kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor.





Ölümlerinin çoğunun, İran'ın Kirmanşah bölgesinde olduğu da gelen bilgiler arasında.





İran devlet televizyonuna konuşan acil durum şefi Pir Hüseyin Kulivand, ölümlerin çoğunun sınıra 15 km uzaklıktaki Sarpul-e Zahab'da yaşandığını kaydetti.





Irak'ta depremin en çok vurduğu bölge ise, Süleymaniye'nin doğusundaki Darbendikhan.