O tuşun mucidi bugün bin pişman!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi'nin gözde geliştiricilerinden Chris Wetherell, Buzfeed haber sitesine verdiği röportajında 2009 yılında Twitter için icat ettiği retweet butonu yüzünden sosyal medyanın 'bozulduğunu', buna bir çare bulunması gerektiğini belirtti.







YALAN HABERLER RETWEET İLE YAYILIYOR





Google'ın haberlerinin derlendiği Google Reader uygulaması için çalışırken dönemin Twitter CEO'su Evan Williams'ın davetiyle Twitter'a gelerek retweet butonun geliştirilmesini sağlayan Wetherell, bu yüzden yalan ve sahte haberlerin çok hızlı yayıldığını ve Twitter'da linç kampanyalarının önünün alınamadığını düşünüyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre bugün henüz isminin açıklanmadığı yeni bir girişimin ortak kurucularından olan Wetherell, ilk başta bu özellik sayesinde toplumda çok iyi temsil edilmeyenlerin sesi olacaklarını düşünürken daha sonra retweet butonuyla insanların düşünmeden paylaşım yapmasının önünün açtıklarını anladığını aktarıyor.





Bu buton icat edilmeden önce başka mesajları paylaşmak için kopyala-yapıştır yapmanız gerekiyordu; genellikle de mesajın başına RT harfleri konuluyordu.





"LİNKE TIKLAMAYANLAR RT YAPMASIN"





BuzzFeed'e konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey de retweet özelliğinin değiştirilebileceğini düşünenler arasında.





Dorsey, retweet dahil olmak üzere birçok konuda değişiklikler yapabileceklerini söylerken yorum eşliğinde retweet yapmanın mesajların dolaşıma girmeden önce üzerinde düşünülmesinde etkili olduğunu belirtiyor.





Buzfeed haberinde retweet butonunun tamamen kalkmasının çok gerçekçi olmayabileceği aktarılıyor.





Onun yerine Wetherell'ın önerisi, zarar veren mesajları çok sık paylaşan hesaplardan bu özelliğin kaldırılması.





TWITTER FORMÜL ARIYOR





ABD'deki MIT Üniversitesi'nde yanlış bilgilendirme üzerine çalışan David Rand'e göre ise çare tweetteki linke tıklamayanların retweet yapmasının engellenmesi olabilir.





Rand'a göre bu insanların yavaşlamasını ve paylaşmadan önce düşünmesini sağlayabilir.