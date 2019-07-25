Kuzey Kore yeni bir füze denedi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin denediği iki füzeden birinin menzilinin 700 kilometre olduğunu, bunun Mayıs ayındaki denemeye kıyasla çok daha uzun bir mesafe olduğunu bildirdi.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre Seul yönetimine göre Kuzey Kore, yeni bir silah denedi.





Reuters haber ajansına konuşan Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, füzelerin kıyı şehri Wonsan'dan fırlatıldığını söyledi.





Aynı yetkili, Kuzey Kore'nin bölgede gerginliğin azalmasına katkısı olmayacak hareketlerden kaçınması gerektiğini belirtti.





Kuzey Kore'nin, tespit edilmesi ve düşürülmesi zor yarı balistik bir füze denediği sanılıyor.





Bölgeden gelen ilk haberlerde, füzelerin 50 kilometre yükseklikte ulaşarak 430 kilometre mesafe kat ettiği ve Doğu Denizi olarak da bilinen Japon Denizi'ne düştüğü bildirilmişti.





Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Kuzey Kore'nin son denemesinin ülkelerinin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi. Şinzo Abe, "ABD ile yakın temas içindeyiz" dedi.





Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen yıl hızlanmış, Trump ve Kim ilk olarak Singapur'da bir araya gelmişti.







İki lider, "Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması" konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı verilmemişti.





Trump ve Kim, Şubat ayında da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak bu görüşme ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımları hangi hızda hafifleteceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca sonuçsuz kalmıştı.





Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etmiş, Donald Trump görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD Başkanı olmuştu.