Ey Amerika... Ey İngiltere.. Yok sadece Mektup yazacaklar

ABD ve İngiltere tarafından İstanbul çıkışlı uçuşlarda telefon dışındaki elektronik cihazların kabine alınmasını yasaklayan kararlara karşı ne Saraydan ne de Hükümetten net bir açıklama yok....





En ufak bir sıkıntıda Büyükelçileri Dışişlerine çağıran Hükümette böyle bir adıma gerek görmedi. Hükümetin şu ana kadar tek tepkisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın İstanbul’un yasak kararının dışında tutulması talebini, ABD’nin ulaştırma hizmetlerinde güvenlikten sorumlu olan sekreterliğine bir mektupla iletmesi oldu.





Mektubunda sert üsluptan kaçınan Bakan sadece teknik bilgilere yer verdi . Hatta ABD'nin ek güvenlik önlemlerini de sağlayacaklarının sözünü verdi.





EK GÜVENLİK ÖNLEMİ











ÖTE yandan uçağa yolcu beraberinde alınacak elektronikleri daha yoğun tarayacak ve patlayıcı olup olmadığını anlamaya imkan sağlayacak teknolojiler araştırılıyor. Bu teknolojiler içinde kullanılabilir olanlar tespit edilirse hızla İstanbul’a getirtilecek ve uygulamaya girecek. Böylece, ABD ve İngiltere’nin güvenlikle ilgili hassasiyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.





DİĞER ÜLKELER TAKİP EDERSE





KABİN yasağına diğer ülkelerin de katılmasından kaygı duyuluyor. AKP'li Bakanları almayan Almanya ve Hollanda'ya karşı yürütülen sert açıklama politikasının şimdilik askıya alındığı gözleniyor.