Samanyolu Haber /Gündem / Mevlüt Çavuşoğlu ile Fatma Betül Sayan Laptopları alıp uçaklara binecek mi? /23 Mart 2017 03:01

Mevlüt Çavuşoğlu ile Fatma Betül Sayan Laptopları alıp uçaklara binecek mi?

ABD’de ve İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı kabin yasağı iki bakanı akıllara getirdi

Hollanda polisi: Başka kararlar alınabilir, sizin için kötü olabilir

Ahmet Hakan Hürriyetteki yazısında herkesin merak ettiği soruyu sordu:

Mevlüt Bey, Fatma Hanım! Neden laptop’ınızı alıp uçaklara binmiyorsunuz?

SAYIN Mevlüt Çavuşoğlu...
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya...
*
Hollanda, Almanya, İsviçre falan karşısında sergilediğiniz o şanlı direnişin binde birini bile...
Neden ABD’ye karşı sergilemiyorsunuz?
*
Cep telefonlarınızdan daha büyük ne kadar elektronik cihazınız varsa hepsini alıp...
Neden THY’nin İstanbul-New York uçağına binmiyorsunuz?
*
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu...
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya...
*
Soruyorum size:
- Neden Hollanda olayında olduğu gibi meydan okumuyorsunuz ki?
- Neden Almanya olayında olduğu gibi üstüne üstüne gitmiyorsunuz ki?
- Neden bu denli kibar, bu denli soğukkanlı bir tutum alıyorsunuz ki?
*
Yine soruyorum:
- Neden Trump’a... “Biz sizin Kızılderililere neler yaptığınızı biliyoruz, açtırmayın eski defterleri” demiyorsunuz ki?
- Neden Trump’a... “Senin de Merkel’den, Rutte’den bir farkın yokmuş, yazıklar olsun sana” demiyorsunuz ki?
*
Yoksa... Yoksa...
Üç günde...
“Diplomasi dili ve edebiyatı” konusunda allame falan mı oldunuz?
Nedir?
Ne iştir?
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