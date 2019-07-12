Samanyolu Haber /Dünya / Üç yıldır annesinin cesediyle yaşayan kadın gözaltına alındı /12 Temmuz 2019 11:04

Üç yıldır annesinin cesediyle yaşayan kadın gözaltına alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde üç yıl boyunca annesinin çürüyen cesediyle yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

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Adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadın, annesi ve kızıyla birlikte yaşıyordu. 71 yaşındaki annesi, 2016'da düşerek yaralandı. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen kızı ve torunundan yardım alamadığı için birkaç gün içinde öldü.

"POLİSE HABER VERMEDİ"

BBC Türkçe'nin haberine göre kadının cesedi odalardan birinde tutulurken anne ve kızı diğer odada yaşamlarını sürdürdü. Polise ise haber verilmedi.

Torunun büyükannesinin cesediyle aynı evde yaşadığı sırada 15 yaşından küçük olduğu için anneye "çocuğa travma yaşatmak" suçundan dava açıldı.

Kadının suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Çocuğun şimdi bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtiliyor.

Polise göre büyükannenin çevresinden saygı gören bir kadındı ve 35 yıl boyunca bir okulda sekreter olarak çalışıyordu. Kadının emekli olduktan sonra da başka işlerde çalışmaya devam ettiği ve son olarak Seguin'deki spor etkinliklerinde bilet toplayıcılığı yaptığı söyleniyor.
 
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