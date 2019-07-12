Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın AKP'li vekillerle yaptığı toplantıda ortamı susturan soru /12 Temmuz 2019 10:55

Erdoğan'ın AKP'li vekillerle yaptığı toplantıda ortamı susturan soru

Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle son kez kahvaltılı toplantıda bir araya gelirken bu toplantıda, Erdoğan’ın milletvekillerine, eski Bakan Ali Babacan’ın kurmayı planladığı yeni partiyle ilgili “Yeni kurulacak partinin içimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı? Ne diyorsunuz” sorusunu yönelttiği, ancak bu soruya milletvekillerinin “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.

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Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. 

Cumhuriyet'te yer alan haberde Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “Yeni kurulacak partinin içimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu, ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi. Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de kaydedildi. “Albayrak’a büyük tepki var” eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.
 
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