Erdoğan'ın AKP'li vekillerle yaptığı toplantıda ortamı susturan soru

Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.





Cumhuriyet'te yer alan haberde Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “Yeni kurulacak partinin içimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu, ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi. Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de kaydedildi. “Albayrak’a büyük tepki var” eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.