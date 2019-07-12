İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminde teslimat başladı. Milli Savunma Bakanlığı teslimatı teyit eden yazılı bir açıklama yaptı.
ANKARA MÜRTED HAVALİMANI'NA İNTİKAL ETTİ
Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Havalimanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır." denildi.
Türkiye ile Rusya arasında hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı.
S-400'ün ilk bataryasını taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı bu sabah Ankara'da Mürted Askeri Havalimanı'na indi. (Fotoğraf: DHA)
ÇAVUŞOĞLU: AYNEN DEVAM EDECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da teslimatın başladığını teyit etti.
Çavuşoğlu, "S-400 ile ilgili söylüyoruz. Bitmiş bir anlaşma, süreç devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni, personel izni süreçleri de devam ediyor. MSB de gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynen devam edeceğiz." dedi.
S-400 çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor.
HAZIRLIKLAR BİTTİĞİNDE KULLANIMINA BAŞLANACAK
Savunma Sanayi Başkanlığı da S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını duyurdu.
Açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır." denildi.
S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
"En iyi hava savunma sistemlerinden biri" diye nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor.
TÜRKİYE DÖRT BATARYA İÇİN 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak.
AMERİKA "MÜEYYİDE UYGULARIZ" DEMİŞTİ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), F-35 taarruz uçaklarının kodlarının Rusya'nın eline geçme ihtimali olduğunu belirterek S-400'ün teslim alınması halinde Türkiye'ye müeyyide uygulanacağını açıklamıştı.
Kongre, Amerika'nın Hasımları İle Müeyyideler Yolu İle Mücadele Kanunu (CAATSA) çerçevesinde bir kararı oy birliğe almıştı.