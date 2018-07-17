Üç yıl daha kamudan ihraçlar sürecek

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 23 Madde'den oluşan kanun teklifinde öne çıkan detaylar şöyle:







Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro ve pozisyonuna atanması esas olacak. Müdür yardımcısı ve üstü pozisyonunda bulunanların atamasında ise daha önceki pozisyon unvanları dikkate alınacak.







Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamudan çıkarılan asker ve polislerden mahkeme kararıyla görevine iade kararı verilenler ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda başvurusu kabul edilenlerden, eski kadrolarına dönmeleri bakan onayı ile uygun görülmeyenler Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulacak araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

TMSF, terörle bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek.





Üç yıl süreyle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı ve yüksek yargı üyeleri meslekten çıkarılabilecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğu, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, hakim ve savcılar hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca, askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, bakan tarafından seçilen iki askeri hakimden oluşan komisyon, Sayıştay meslek mensupları hakkında da Sayıştay Başkanı'nın başkanlığındaki komisyon meslekte kalmalarına ya da meslekten çıkarılmalarına karar verecek.

