Samanyolu Haber /Gündem / Adalet isteyen Somalı ailelere polis müdahalesi /16 Temmuz 2018 17:33

Adalet isteyen Somalı ailelere polis müdahalesi

HSK önünde bir araya gelmek isteyen Somalı ailelere ve dava avukatlarına polis müdahale etti.

SHABER3.COM

Bir polis amiri ailelere, “Otobüse binin gidin yoksa sizi süpürürüz” demesi dikkat çekti. Aileler, tepkilerini “Adalet bu davada göçük altında kaldı” sözleriyle dile getirdi.

Soma’da 300’den fazla madencinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine dair açılan davada verilen kararı protesto etmek isteyen Somalı aileler, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde toplanmak istedi.

Otobüsle HSK’ye yakın bir yere gelen aileler, ellerinde kaybettikleri maden işçilerinin fotoğrafları ve isimleri olan bir pankart açarak, ellerinde bir kavanoza koydukları mezarlardan getirdikleri toprak ve kömürü taşıyarak yürüyüşe geçmek istedi. Ancak polis, valilik izni olmadığı gerekçesiyle açıklama yapmaya izin vermedi. Bunun üzerine arbede yaşanırken, polis Somalı ailelere ve avukatları engelledi. Ardından biber gazıyla kitleye müdahale edildi. Polis bu sırada gazetecilere de müdahale etti.

‘GİDİN YOKSA SİZİ SÜPÜRÜRÜZ’

Aileler bekleyişini sürdürürken, bir polis amirinin “Otobüse binin gidin yoksa sizi süpürürüz” dediği duyuldu.

Açıklamaya destek olmak için gelenlerin polis tarafından alandan uzaklaştırılması ardından temsili olarak bir grup ailenin HSK önünde açıklama yapmasına izin verildi. Aileler adına Soma’da yaşamını yitirin Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak konuştu.

‘ADALET GÖÇÜK ALTINDA KALDI’

“Ülkede adaletin kimler için var olduğu 11 Temmuz gününde bir kez daha görmüş olduk” diyen Çolak, “Kamu görevlilerinin, enerji ve çalışma bakanlığının hiç yargılanmadığı davada patronlara ödül niteliğinde cezalar kesilmiş oldu. adalet bu davada göçük altında kaldı” diye konuştu.

Amaçlarının HSK’den adalet talep etmek olmadığını söyleyen Çolak, “Adaleti yerin altından kömürü çıkarır gibi yeryüzüne bizlerin çıkaracağını haykırmaktır. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Emeğin ve adaletin ülkesine kurana kadar devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

‘SADECE adalet İSTİYORUZ’

Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak da şöyle konuştu: “Elimizde kömürle geldik ama onlar hala adaleti getirmedi. Yazıklar olsun. Adaleti neden istiyoruz, biliyor musunuz? Gidenleri geri getirmeyeceğiz ama 440 çocuk daha güvenilir yaşayacak. Parayla, TOKİ ile üstünü kapatmaya çalışıyorlar ama biz sadece adalet istiyoruz.”

Daha sonra milletvekilleri ve bir grup Somalı aile, HSK yetkilileriyle görüşme yapmak için içeri girdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet isteyen Somalı ailelere polis müdahalesi Sonraki Haber >>

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:45:39