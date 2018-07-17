Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Dışişleri Bakanı: Artık ABD'ye kayıtsız şartsız güvenemeyiz /17 Temmuz 2018 00:39

Almanya Dışişleri Bakanı: Artık ABD'ye kayıtsız şartsız güvenemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyaz Saray'a artık kayıtsız şartsız güvenemeyeceklerini söyledi.

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Maas, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) "düşman" olarak nitelemesinin ardından AB ülkelerine birliktelik gösterme çağrısında bulundu.
"Beyaz Saray'a artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz" diyen Maas, ABD ile ortaklığı korumak için bu ortaklığa yeniden "ayar vermek" gerektiğini belirtti.

Bunun da "öz güvenli ve egemen Avrupa" ile mümkün olacağını vurgulayan Maas, ABD Başkanı Trump'ın Twitter paylaşımları "absürt" ve sözlü saldırıları keskin olsa da Avrupa'nın bölünmemesi ve AB ülkelerin birbirine daha yakın olması gerektiğini kaydetti
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