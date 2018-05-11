Üç müebbet istenen Gazeteci Mustafa Ünal, Zaman davasındaki gizli eli anlattı!





“Ayı yavrusunu yemek isterse çamura bularmış. Bana karşı kara propaganda yaptılar. AKP iktidarında böyle bir tablonun yaşanmayacağını sanıyordum, yanıldım. Bu tablo özgürlük türküleriyle iktidara gelen AKP’nin yüz karasıdır. Ey Numan Kurtulmuş, devr-i iktidarınızda Ali Bulaç terörist olarak yargılanıyor, haberiniz var mı?”

“Mütalaa sadece birkaç yazı başlığına ve TV programına dayandırılmış. Eğer bilirkişi incelemesi yapılırsa bırakın Anayasa’yı ihlali, hakaret suçunun bile unsurlarının olmadığı görülür. Yargıtay’ın son kararı açık. Anayasa’yı ihlal suçu için aranılan unsur cebir ve şiddettir ve bu fiziki cebir ve şiddettir. Yargıtay’ın sert eleştiri içeren yazıların hakaret suçu kapsamında olmadığına dair bir çok kararı var. AİHM ağır eleştiri yazılarını ifade özgürlüğü kapsamında görüp ihlal kararları verirken, elimizde Şahin Alpay’ın AİHM kararı varken hala nasıl tutukluluğun devamı kararı verilebiliyor? İsnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum, bu nedenle Mustafa Ünal’ın beraatini ve tahliyesini talep ediyorum.”









''Gazetelerden bu davaların Haziran’a kadar bitmesinin istendiğini okuduk. Mütalaa 2.5 sayfaya sığdırılmış delilimsi kanaatlarla müebbet talep ediyor. Dağınık, savruk, gayriciddi ve aynı zamanda pervasız bir mütalaa.” diyen ve davada tutuklu yargılaması devam eden Mustafa Ünal'ın savunması şu şekilde;“Ey Nabi Avcı, devr-i iktidarınızda Şahin Alpay terörist olarak yargılanıyor, haberiniz var mı? Bize bunu yaşatanlar tarihin ve Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar. Savcı mütalaasında Twitter’dan paylaştığım bir ayeti suç delili olarak saydı. Suçum katmerli, bu suçu her cuma işledim. Bir ayetin yargılanması bu davanın özetidir. Ayeti yargılamak AKP’ye düştü.”“Orta Çağ Engisizyon mahkemelerinden fırlamış aktörler gibiyiz. Bugün darbe dönemlerinden daha ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. Ankara’nın yollarında beraber ıslandığım insanlar bugün lâl kesildiler ve Şeytan’lar kulübünün üyesi oldular.”“Tahliye taleplerimi okuduğunuzu ve dosyaya baktığınıza inanmıyorum. Adil yargılandığımı düşünmüyorum. Yargıya güveni yol ettiniz.”Mustafa Ünal, cezaevinde Yeni Asya gazetesini istemesine rağmen verilmediğini anlattı: “Ombudsman’a yazdım, bayiden bulunmadığı cevabı geldi.”“Bu davada hiç gazeteci tahliye edilmedi. 74 yaşındaki Şahin Alpay’ı bile 2 AYM kararının ardından zorla serbest bıraktınız, onda da ev hapsine mahkûm ettiniz. Gazetecilerden bu korku nedir? AYM’nin iki ve AİHM’in bir kararı davayı yerle yeksan etti. Bu dava öldü. Bu davanın üzerinde bir el var. Ben Ankara gazetecisiyim, bu eli görüyorum. Mahkeme neden birden hızlandı? Daha delilleri tartışmadan mütalaa önümüze kondu. Gazetelerden bu davaların Haziran’a kadar bitmesinin istendiğini okuduk. Mütalaa 2.5 sayfaya sığdırılmış delilimsi kanaatlarla müebbet talep ediyor. Dağınık, savruk, gayriciddi ve aynı zamanda pervasız bir mütalaa.”Mustafa Ünal mütalaada suç sayılan tweetleri ile ilgili savunmasını yapıyor:“Yorumda bulunmak anayasal hakkım. Bu kişi haklarıma saldırıdır.”“26 yıl emek verdiğim Zaman Gazetesi yasal ve meşru bir yayın organıydı”Mustafa Ünal, AKP’yi eleştirdiği bir tweete ilişkin konuştu:“15 Temmuz’a karşı çıkan gazetecilerin yargılanması 15 Temmuz’u sulandırmaktan başka bir işe yaramaz. Zaman gazetesinde yazdım ama yayın politikalarını kayıtsız şartsız destekleyen bir Zamanperest değilim. 26 yıl emek verdiğim Zaman Gazetesi yasal ve meşru bir yayın organıydı. Devlet tarafından denetlenen bir gazeteydi.”Mustafa Ünal, “Gül’ün uyarısı” başlıklı yazısıyla ilgili savunma yapıyor:“Uyarının sahibinin Abdullah Gül olduğunu söylememe gerek var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anayasayı hatırlatmam takdir edileceği yere anayasayı ihlal suçu sayılıyor. 28 Aralık 2014’te “devletin hukuk vasfıyla birlikte merhametini de kaybettiğini” yazmışım. Savcı bunu anayasayı ihlal suçunun delili olarak mütalaasına almış. Meclis’te bütçe tartışmalarıyla ilgili yazımın ihlal suçu sayılacağını asla düşünemezdim. Savcı AKP’ye yaranmaya mı çalışıyor?”“22 aydır bu yazı başlıklarıyla tutukladınız beni; suç nerede, ey hukuk neredesin?”Mustafa Ünal, suç delili sayılan 4 yıllık yasama dönemine dair eleştirisi ile ilgişi konuşuyor:Mustafa Ünal, “28 Şubat’ta bile bunları yaşamadık” başlıklı yazısıyla ilgili konuşuyor:“Bunu söyleyen Hayrünnisa Gül Hanım. Bu bir isyan cümlesi. Bana gelen CD’lerde benim yazı metinlerim yok. 22 aydır bu yazı başlıklarıyla tutukladınız. “Nereye?” yazı başlığında suç nerede?Mustafa Ünal mütalaada, yazıdan herhangi bir alıntı yapılmadan yer verilen başlıkları bir bir değerlendirdi:Mahkeme duruşmaya 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Mustafa Ünal’ın savunması devam edecek.Aranın ardından duruşma tekrar başladı. Mustafa Ünal savunmasına devam ediyor:“Savcının hayal gücü o kadar geniş ki. Ama yazdığı bir Yeşilçam senaryosu değil, esas hakkındaki mütalaa. Savcı yalan söyler mi? İddiasını bir delile dayandırmak zorunda değil mi? Ben söyledim oldu diyebilir mi? 10 gün önce HSK’ya şikayet dilekçesi gönderdim. Şikayetçi oldum savcıdan. Olmayan yazılar üzerine sadece başlıklara bakarak ağır iddiada bulunduğu ve bir ayeti suç delili olarak mütalaaya yazdığı için. Yargıtay’a göre örgüt üyeliğinin belli kriterleri var. Kod isim, organik bağ, kast gibi. Ayrıca AYM’nin haber ve yazı terör suçunun delili olamaz kararı var. AİHM kararları var. Savcı bu kriterlerin hiçbirini dikkate almamış. Yazı ve tweetlerin üzerine suç bindirmeye kalkmış. Acaba savcı kendisini Türk hukuk sisteminin içinde görmüyor mu? İddianamede ve mütalaada bu örgüte varsa ne zaman katılma talebinde bulunduğum, örgüt lider ve yöneticilerinin beni ne zaman kabul ettiği, kimden ne zaman talimat aldığıma dair hiçbir somut delil, iddia ve veriye yer verilmemiştir.”“Benim yazılarımı yazdığım tarihlerde, üyesi olmakla itham edildiğim FETÖ-PDY adı verilen bir örgütün varlığından devletin hiçbir belgesinde söz edilmemiştir. Zaman gazetesiyle ilgili de hiçbir örgüt bağlantısı dile getirilmemiştir. Zaman gazetesi hakkında hiçbir yargı kararı yoktur. Zaman’da çalıştı, TV programlarına katıldı” gibi cümlelerle yargılama yapılamaz. Durumum Fatih Koleji mezunu Enerji Bakanı Berat Albayrak’tan farksızdır. O okulunda okudu, ben gazetelerinde çalıştım. Ona suç olmayan bana olamaz. Benim emir ve talimatla yazı yazdığımın dayanağı nedir? Hangi delil benim emir ve talimatla yazı yazdığım şüphesini sizde uyandırdı?“Bana emir ve talimat vermek kimsenin haddi de değil hakkı da”Bana emir ve talimat vermek kimsenin haddi de değil hakkı da. Hakaret ve iftiraları reddediyorum. Lütfen bana çamur atmayın.”Mustafa Ünal Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle katıldığı gezilerin listesini mahkemeye sundu:“Sıfır delil, sıfır kanıtla hüküm veremezsiniz”“(Darbe suçunu düzenleyen) 309. madde çok açık; “cebir ve şiddet kullanarak” diye başlıyor. Yazı ile tweet ile cebir ve şiddet suçu işlenebilir mi? İşlenirse nasıl? AYM’nin Şahin Alpay kararı gazeteci ve yazarları, haliyle beni de ilgilendiren bir karardır. Beraatimi ve tahliyemi gerektirir. Anayasa’nın 153. maddesini hatırlatıyorum. Anayasa, yasalar, AYM ve AİHM kararlarına göre iddianame ve mütalaada yer alan deliller yok hükmündedir. Sıfır delil, sıfır kanıtla hüküm veremezsiniz.”“Bu davanın gideceği nihai nokta AİHM. O da kararını çoktan verdi. Bu yargılama süreci, bu iddianame ve mütalaa Anayasa ile teminat altına alınan düşünce ve fikir özgürlüğüme, basın ve ifade hürriyetime bir saldırıdır. Ben sırf meşru bir yayın organı olan ve adı dini bir grupla irtibatlandırılan Zaman’da yazdığım için hukuksuzca yargılanıyorum. Beni tutuklayarak ve hukuksuz yargılayarak suç işliyorsunuz, sadece hürriyeti tahdit suçu değil, çok daha ağırını, soykırım ve insanlığa karşı suç. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, Anayasa hala yürürlükteyse beni beraat ettirmek ve tahliye etmekten başla seçeneğiniz yok. Benim kulakları tırmalayan, rahatsız edici sözlerim devlete ve Türk yargısına kırgınlığımın ve öfkemin ifadesidir. Zincire vurulmuş arslana ar olmazmış. Ayıplamayınız.”Mustafa Ünal esas hakkındaki savunmasını tamamladı, avukatı Ömer Çavdar konuşuyor: