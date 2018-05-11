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Soylu'dan "TAMAM" ve "SIKILDIK" yazanlara gözdağı
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Soylu'dan "TAMAM" ve "SIKILDIK" yazanlara gözdağı
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11 Mayıs 2018 20:21
Soylu'dan "TAMAM" ve "SIKILDIK" yazanlara gözdağı
AKP İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Sosyal Medyayı takibe aldı...
SHABER3.COM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda sosyal medya takipleri yapacaklarını açıkladı. Muhalefetin "TAMAM" ve "SIKILDIK" kampanyaları Twitter'da TT olmuştu.
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