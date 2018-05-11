Kirli senaryolar peşindeler... İnce hakkında da karalamalar servise hazırlanıyorlar

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan seçim öncesi sıkışan Saray ve AKP'nin imdanına gizli güçler yatişmiş durumda... Takan Ankara'da konuşulanlara göre İnce hakkında da karalama içeren bazı kirli senaryolar olduğunu yazdı... Takan'a göre Akşener hakkında yazılanlardan sonra Saray ve Havuz medyasının bundan sonraki hedefi CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak... Ankara'daki kulis bilgilerini aktaran Takan bugünkü yazısında 'Gerçekten öyle de Türkiye’yi karıştırmak isteyen kirli ellerde oyunlar biter mi?.. Devlet koridorlarında, İsrail gizli servisinin yeni kumpas hazırlıklarında olduğu konuşuluyor. Sadece Akşener değil, Muharrem İnce hakkında da karalamaları içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor. Dilerim, bu demokratik yarış doğal mecrasından çıkmaz/çıkartılmaz!.. Çünkü bunların kazanını olmaz. Kaybedeni Türkiye olur…' dedi....

