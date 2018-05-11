Samanyolu Haber /Gündem / Kirli senaryolar peşindeler... İnce hakkında da karalamalar servise hazırlanıyorlar /11 Mayıs 2018 20:48

Kirli senaryolar peşindeler... İnce hakkında da karalamalar servise hazırlanıyorlar

Takan: Ankara’da gerçekten çok garip işler oluyor. Kulağımıza, inanılmayacak ve olmasını asla istemeyeceğimiz yalan çıkmasını kuvvetle temenni ettiğimiz kirli senaryolar geliyor.

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Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan seçim öncesi sıkışan Saray ve AKP'nin imdanına gizli güçler yatişmiş durumda... Takan Ankara'da konuşulanlara göre  İnce hakkında da karalama içeren bazı kirli senaryolar  olduğunu yazdı... Takan'a göre Akşener hakkında yazılanlardan sonra Saray ve Havuz medyasının bundan sonraki hedefi CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak... Ankara'daki kulis bilgilerini aktaran Takan bugünkü yazısında 'Gerçekten öyle de Türkiye’yi karıştırmak isteyen kirli ellerde oyunlar biter mi?.. Devlet koridorlarında, İsrail gizli servisinin yeni kumpas hazırlıklarında olduğu konuşuluyor. Sadece Akşener değil, Muharrem İnce hakkında da karalamaları içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor.  Dilerim, bu demokratik yarış doğal mecrasından çıkmaz/çıkartılmaz!.. Çünkü bunların kazanını olmaz. Kaybedeni Türkiye olur…'  dedi....
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