Samanyolu Haber /Gündem / Üç çocuklu bir anneyi 8 aylık bebeği ile gözaltına aldılar /03 Aralık 2017 18:39

Üç çocuklu bir anneyi 8 aylık bebeği ile gözaltına aldılar

"Hakkında ihbar var" gerekçesiyle iki çocuğunu geride bırakıp bebeğiyle bir anneyi gözaltına aldılar

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Samsun'un Atakum ilçesinde anne Nesrin Oğuz, 8 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. 

10 yaşındaki oğlu ve 16 yaşındaki kızını geride bırakan Nesrin Oğuz, bebeğiyle birlikte Samsun Emniyeti'ne götürüldü. 

Polisin gözaltı gerekçesi olarak "hakkında ihbar var" dediği öğrenildi. 

Nesrin Oğuz'un öğretmen olduğu ve bebeğinin halen anne sütüyle beslendiği ifade ediliyor. 
 
Türkiye Cezaevlerinde 700'e yakın bebek annesiyle birlikte tutuklu durumda. Bu kapsamda dünyanın çeşitli yerlerinden 668 bebek etkinlikleri düzenleniyor. 

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