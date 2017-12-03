Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Rehine Takası'na Merkel'den red cevabı! /03 Aralık 2017 18:27

Erdoğan'ın Rehine Takası'na Merkel'den red cevabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman hükümetine tutuklu takası önerisinde bulunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Alman Der Spiegel dergisine göre, Erdoğan tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu iddia edilen ve Almanya’da bulunan Türk subayların Türkiye’ye iadesini talep etti.

Erdoğan’ın bu teklifi, Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden bir hafta sonra Başbakan Angela Merkel adına İstanbul’a giden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’e de yaptığı, Schröder’in ise bu teklifi “kesinlikle kabul edilemez” diyerek reddettiği belirtildi.Almanya’ya sığınan Türk subayları, iki ülke arasındaki gerilimi artıran konulardan biri. Türk hükümeti, darbe girişiminden sonra Almanya’ya kaçarak iltica başvurusunda bulunan Türk generallerin iadesini talep ediyor. Alman yasalarına göre bu tür bir takas mümkün değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın Rehine Takası'na Merkel'den red cevabı! Sonraki Haber >>

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Hakan Atilla bir sürpriz yapar mı?

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

Bakan istifa etti Erdoğan 'bekle' dedi

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

CHP Erdoğan Ailesi'nin para dekontlarını kamuoyuyla paylaştı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:13