Süleyman Aslan'ın avukatı o iddiayı zorunluluktan dile getirmiş!





Avukat Aslı Kazan yeni gelişmeyi "Ersan Şen gazeteye başka, Fidel Okan’a başka konuşmuş. Dosyada avukat olmak, doğru bildiğinin aksini söylemeye gerekçe yapılamaz" sözleriyle değerlendirdi.

HaberTürk'e Konuşan Prof. Şen, "Türkiye'de savcının pazarlık yapmak suretiyle, 'Ben bu davada bu kişiyi tanık olarak dinleteceğim, sanık olarak yargılanmasını istemiyorum" diyemeyeceğini söylemişti. Şen, "Bu şahsın tanıklığının Türk hukukunda da bağlayıcı bir tarafı yok. Türkiye’de bitmiş bir yargılama var. Zarrab’ın orada ceza tehdidi altında ifade vermesi ve bu şekilde bir usulün bizde olmaması nedeniyle burada 'Yargılama sürecini tekrar açalım' denilemez" şeklinde açıklama yapmıştı





Okan, Şen ile görüştüğünü anlatarak Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:







"Bugün, Süleyman Aslan’ın avukatı değerli meslektaşım Prof. Dr. Ersan Şen ile görüştük. Öncelikle Zarrab’ın itiraflarından dolayı Türkiye’de yeni soruşturma açılamayacağı iddiasını buradaki dosyada avukat olduğu için zorunlu olarak dile getirmiş. Aksini zaten ifade edemem diyor.





Ersan Şen ayrıca, Zarrab’ın ABD’deki mahkemede Süleyman Aslan için söylediği beyanların, Türkiye’de rüşvete ilişkin yeni bir soruşturmada delil olarak kullanılamayacağını savundu. Yaptığı ropörtajlarda ise bakanlarla ilgili herhangi bir yorum yapmadığını ifade etti.





Ersan Şen’in görüşlerine saygı duymakla birlikte, aksi görüşte olduğumu ve Zarrab’ın rüşvet itiraflarının Türkiye’de yeni delil kabul edilip dava açılması gerektiğini düşündüğümü önemle belirtmek isterim."