Üç asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:







"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."





Şehidin memleketi belli oldu





Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerlerden birinin kimliği belli oldu. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Uzman Çavuş Demir'in yarın (31 Mayıs) Bilecik'in Bozüyük İlçesi'de düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.