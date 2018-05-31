Samanyolu Haber /Gündem / 'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var' /31 Mayıs 2018 20:17

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP'li bir seçmenin "Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız" dediğini aktardı.

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Tayyip Erdoğan’ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli’de Sondaj Gemisi için düzenlenen törende konuştu. Albayrak konuşmasında AKP’nin icraatlarını anlatırken, bir AKP’li seçmenin söylediklerini aktardı.

Albayrak şunları söyledi:

Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye’de Ak Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, “Vala Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız”. Yani, Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş.
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