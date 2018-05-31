Samanyolu Haber /Gündem / 'Muhalefet 320 vekille Meclis çoğunluğunu alıyor' /31 Mayıs 2018 21:10

'Muhalefet 320 vekille Meclis çoğunluğunu alıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerine gelen son rakamlara göre muhalefetin, 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını savundu.

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24 Haziran seçimlerine 25 gün kaldı. Partiler ve yaptırılan özel anketlerden çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Genel seçimlerde ise AKP, meclis çoğunluğunu kaybediyor.

KRT TV'de katıldığı programda konuşan CHP'li Bekaroğlu, ikinci turun ise kesin olduğunu söylerken ellerindeki anketle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın Erdoğan'a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu."

Mehmet Bekaroğlu, anketi hangi şirketin gerçekleştirdiğini paylaşmadı.
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