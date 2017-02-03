Samanyolu Haber /Dünya / Uber'in patronu Trump'ın danışmanlığından ayrıldı /03 Şubat 2017 16:00

Uber'in patronu Trump'ın danışmanlığından ayrıldı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber şirketinin kurucularından olan Travis Kalanick, ABD Başkanı Donald Trump'un ekonomik danışma kurulundan "yoğun tepki" nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Uber'in patronu Trump'ın danışmanlığından ayrıldı

Kalanick kararını çalışanlarına duyurduğu yazışmada, "Kurula katılmam başkana destek anlamına gelmiyordu ama ne yazık ki tamamıyla böyle anlaşıldı" ifadesini kullandı.
40 yaşındaki Kalanick'in kurula katılma kararı, çalışanları tarafından da eleştirilmişti.

Uber, sahadaki sürücüler de dahil olmak üzere, vize yasağından, etkilenebilecek çok sayıda çalışanı olan teknoloji şirketlerinden biri.

Şirket, Donald Trump başkan seçildikten sonra sert eleştirilerin hedefi durumuna geldi.

Sosyal medyada başlatılan "uberisil" etiketi sonrası şirket, uygulamayı telefonlarından silen kullanıcılarına e-posta yoluyla ulaşarak, "endişelerini paylaştığını" açıklamış, yasaktan etkilenen sürücülere destek olacağı sözünü vermişti.

Firma, bunun için de 3 milyon dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kalanick'in ayrılma kararı, New York'taki çoğu göçmen 40 bine yakın Uber sürücüsünün bağlı olduğu Bağımsız Sürücüler Birliği tarafından da desteklendi.


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