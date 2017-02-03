Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek /03 Şubat 2017 16:02

Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek

Belarus'un güneydoğusundaki Rahaçov kentinde, ekonomik sıkıntı içindeki kent sakinleri elektrik ve su borçlarını "dönüştürülebilir çöplerle" ödeyebilecek.

Belarus'ta elektrik ve su faturaları 'çöple' ödenecek


Evlere dağıtılan broşürlerde belediyenin kağıt, plastik ve şişe kabul edeceği belirtildi.
Belediye yetkilileri, birçok kişinin elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini söylüyor.
Karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
'Rusya da aynısını yapsın'
Birçok kullanıcı, kararı olumlu karşıladı. Bazı Rus kullanıcılar, Rusya'daki belediyelerin de aynısını yapmasını istedi.
Ancak, birçok kent sakini, borçlarını ödeyebilmek için ne kadar çöp biriktirmeleri gerektiğinin belli olmadığını söylüyor.
Kentte şebeke suyunun kalitesinin çok düşük olduğu belirtiliyor.
Kent sakinleri, çoğu zaman musluklardan kirli su akmasından şikayetçi.
Belediye ise sorunu çözmek için şebeke suyunun filtrelerinin değiştirileceği sözünü verdi.
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