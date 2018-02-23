Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'den 'bot' operasyonu /23 Şubat 2018 11:44

Twitter'den 'bot' operasyonu

Twitter, birden fazla profilden birebir aynı tweetlerin atıldığı gerekçesiyle binlerce hesabı askıya aldı.

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Twitter yetkilisi Yoel Roth blog sayfası üzerinde yaptığı açıklamada “Bu değişiklikler Twitter’da can alıcı konuşmaları hedef alan kötü niyetli eylemlerden bir hamle önde olduğumuzdan emin olmak için atılmış bir adım. Bu can alıcı konuşmalara ABD ve diğer ülkelerdeki seçimler de dahil” ifadelerine yer verdi.
 
Twitter askıya alınan hesapların tam sayısını vermezken, "bot" olduğundan şüphelenilen hesapların şu anda sıkı bir denetimden geçtiğini vurguladı.

Erişimi askıya alınan hesapların sahiplerinden telefon numaralarını girmelerinin talep edildiği belirtildi.

Şirket, bu hesapların sahiplerine 23 Mart’a kadar zaman tanıdı.
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