Şevki Yılmaz: Amerika Türk korkusundan bulundu, bizden kaçıp oraya yerleştiler

Gün geçmiyor ki AKP yanlısı yazar, akademisyen ve gazetecilerden akla yatkın olmayan söylemler gelmesin. Son olarak geçtiğimiz yıl '16 Nisan referandumundan evet çıkacağına dair hadis var' sözleriyle gündeme gelen Şevki Yılmaz bu sefer de ABD'nin kökenleriyle ilgili ilginç iddia ortaya attı.





Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu'nun 'Bir Hilal Uğruna' adıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Yılmaz şunları söyledi:

"Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, ‘Hindistan'a nasıl gideriz’ diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika kıtasının keşfi için şunları söylemişti:



“Amerika kıtasının 1492’de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb’dan 314 sene önce 1178’de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır. Hatta Kristof Kolomb’un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir."





ŞEVKİ YILMAZ'IN İLK DEĞİL





Şevki yılmaz daha önce de akit tv'de katıldığı programda “16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var. 'Hayır' diyerek Allah’a verdiğiniz hizmetleri boşa çıkarıyorsunuz. Boşuna uğraşmayın” demiş, o hadisi açıklamamıştı.