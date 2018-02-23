Samanyolu Haber /Sağlık / Toprakla uğraşmak antidepresan etki yapıyor /23 Şubat 2018 11:46

Toprakla uğraşmak antidepresan etki yapıyor

Toprakla uğraşmanın antidepresan etkisi yaptığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Toprakla oynamak antidepresan etkisi yapıyor. Uzmanlar toprakta bulunan mikropların antidepresan ilaçlarla aynı etkiyi yaptığı ve hiçbir yan etkisinin de bulunmadığını belirtiyor. Yani depresyon muzdarip olanlar için toprak doğal bir ilaç.

Atlantic’te yayımlanan haberde verilen bilgiye göre topraktaki doğal antidepresana mycobacterium vaccae maddesi neden oluyor. Bu maddenin Prozac gibi ilaçların nöronlar üzerindeki etkisine benzer bir işlevi var ve serotonin üretimini artırıyor. Bu sayede toprağa dokunan insanlar rahatlıyor ve mutlu oluyor.

Araştırmalar kanser hastaları üzerinde yapıldı ve sonuçta hastalar daha iyi yaşam sürdüklerini, streslerinin azaldığını söylediler. Serotonin eksikliği depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluklar ve ikili kişilik bozukluklarına sebep oluyor. Mikropların etkisinin üç haftaya kadar hissedilebildiği belirtiliyor.

Bu antidepresan mikroplarla temas etmenin tek yolu toprakla oynamak. Şimdi araştırmalar bu mikropların zihinsel faaliyetler üzerindeki etkisine yoğunlaşıyor.
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