Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'dan Türkiye açıklaması geldi /09 Mayıs 2019 22:28

Twitter'dan Türkiye açıklaması geldi

Türkiye, içerik kaldırma talepleriyle Twitter'a başvuran birinci ülke oldu.

SHABER3.COM

Twitter yılda iki kere yayımladığı şeffaflık raporunda 2018'in ikinci yarısında en fazla içerik kaldırma talebinin Türkiye'den geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin Twitter kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi talep eden ülkelerden biri olduğunu bildiren şirket, bu taleplerin hiçbirine yanıt vermediklerini duyurdu.

1 Temmuz - 31 Aralık 2018 arasını kapsayan ve bugün yayımlanan şeffaflık raporuna göre Türkiye Twitter'a içerik kaldırma için 597 mahkeme kararının yanı sıra 4 bin 417 defa da diğer türlerde yasal talep yolladı.

Bu taleplerde toplam 9 bin 155 içeriğin kaldırılması istendi.

Türkiye bu alanda 2014 başından beri dünya lideri konumunda.

Toplam 5 bin 14 talepte bulunan Türkiye'yi 3 bin 344 taleple Rusya takip etti. Türkiye'nin taleplerinin yüzde 4'ü gerçekleşirken bu oran Rusya için yüzde 46 oldu.

Türkiye'nin talepleri sonucu 72 hesap kapatıldı, 355 tweet kaldırıldı.

512 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunarak bu alanda 6. ülke olan Türkiye, altı yıl önce aynı dönemde 1 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'dan Türkiye açıklaması geldi Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:33:09