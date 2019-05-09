Samanyolu Haber /Teknoloji / Şirketin kurucularından Hughes: Facebook artık bölünmeli /09 Mayıs 2019 22:37

Şirketin kurucularından Hughes: Facebook artık bölünmeli

Facebook'un kurucularından Chris Hughes, sosyal paylaşım sitesinin CEO'su Mark Zuckerberg'in "ne özel sektörde ne da kamu sektöründe hiç kimsenin olmadığı kadar büyük ve kontrolsüz bir güce sahip olduğunu" savunarak şirketin bölünmesi gerektiğini öne sürdü.

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10 yıl önce Facebook'tan ayrılan Hughes, New York Times'ta yayımlanan makalesinde Zuckerberg'in güvenlik ve Facebook'un sosyal yaşamdaki etkilerini düşünmeden büyümeye odaklandığını iddia etti.

'Facebook güçlü bir tekel'

Hughes, "Düzenleyici kurumların Facebook'u bölme zamanı geldi" dediği makalesinde şöyle devam etti:

"Benim de dahil olduğum ilk Facebook ekibi, Haber Akışı algoritmasının kültürümüzü nasıl değiştireceği, seçimleri nasıl etkileyeceği ve milliyetçi liderleri nasıl güçlendireceğine fazla odaklanamadı. Bu nedenle düş kırıklığı içindeyim. Mark'ın çevresi (Zuckerberg) kendisini sorgulayan değil, cesaretlendiren bir ekiple çevrilmiş durumda."

Daha önce önde gelen başka girişimciler ve teknoloji şirketlerinin yöneticileri de Facebook ve diğer sosyal paylaşım siteleriyle ilgili mevzuatın sıkılaştırılması çağrısı yapmıştı.

Hughes, makalesinde "Facebook'un güçlü bir tekel" haline geldiğini ve "hırsı sayesinde" Zuckerberg'in tüm dünyadaki sosyal medya gelirlerinin yüzde 80'ini kontrol eder hale geldiğine işaret etti.

CNN Televizyonu, Hughes'un bu çağrısının, veri güvenliği, seçimlere müdahale ve yanlış bilginin yayılması dahil bir dizi skandalın ardından birçok ülkenin sosyal medyayla ilgili yeni düzenlemeler yapma arayışına girdiği bir döneme rastladığına dikkat çekti.

(BBC Türkçe)

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