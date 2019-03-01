Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'a 'Tweet'i gizle' seçeneği geliyor /01 Mart 2019 12:00

Twitter'a 'Tweet'i gizle' seçeneği geliyor

Twitter, platformda 'Tweet'i Sakla (Hide Tweet)' özelliği üzerinde çalışıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Sosyal medya devlerinden Twitter, platformda "Tweet'i Sakla (Hide Tweet)" özelliği üzerinde çalışıldığını duyurdu.

TechCrunch'da yer alan habere göre, şirketin sözcüsü söz konusu özellik kapsamında ayrıca "Saklı Tweet'leri Göster (View Hidden Tweets)" seçeneği üzerinde de "aktif olarak çalışıldığını" söyledi.

Yeni gizleme özelliği, profilleri sessize alma ve şikayet etme seçeneklerinin yanında kullanıcıların kendi tweetlerine yazılan yanıtları gizlemelerine olanak sağlayacak. 

Söz konusu seçeneğin kullanıcının tweetleri kendisinin yanında diğer kullanıcılar için de saklayıp saklamayacağı belirtilmezken, özelliğin ne zaman uygulamaya konulacağı bilgisi verilmedi.
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