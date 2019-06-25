Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan sevindiren üç yeni özellik /25 Haziran 2019 21:27

Twitter'dan sevindiren üç yeni özellik

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıları sevindirecek üç yeni özelliğe imza atmaya hazırlanıyor. Twitter'ın test ettiği özellikler arasında gizlenmiş yanıtlar, önerilen tweet'lerin dilleri ve görsel paylaşımlarına getirilen alt metin özellikleri yer alıyor.

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Twitter'ın özellikle merakla beklenen yanıtları gizle özelliğini test etmesi kullanıcıları oldukça sevindirecek. Bir diğer özellik ise eklenen diller ve son özellik, yeni bir entegrasyon.

Kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde kişisel paylaşımlarının altına yapılan yorumlardan istediklerini gizleyebilecekler. Bu özellik, saldırgan yorumlar için fazlasıyla yararlı olacak. Bu konuyla ilgili bir görsel paylaşan Jane Manchun Wong, cevapları gizle özelliğinin, gizlenen cevapları yeniden gösterme menüsünün tweet yönetim menüsü altında nasıl görüneceğini paylaştı. 

Twitter'ın üzerinde çalıştığı ikinci özellik ise dil seçenekleriyle ilgiliydi. Günlük kullanıcı sayısının bu kadar fazla olması elbette farklı dil gereksinimlerini artırıyor. Twitter da bu konuyla ilgili olarak önerilen tweet'lerin dillerini özelleştirebileceğiniz yeni bir özelliği uygulamaya dahil etmeye çalışıyor. Şimdilik bu özellik sınırlı dilleri içerse de ilerleyen dönemlerde önerilen tweet'ler ayarlarında daha çok dil desteğinin olması bekleniyor. 

Özellik şimdilik sadece İngilizce, Çince, Arapça, Japonca ve Amharca dillerini desteklemektedir.

Üçüncü özellik ise daha çok görsel paylaşımlarını etkileyen bir entegrasyon. Bu özellik kapsamında Twitter'a eklediğiniz bir görsele alt metinler ve etiketler ekleyebileceksiniz. Bu da Twitter'a yüklediğiniz görsellerin platform dışından da erişilebilirliğini artıracaktır.

 
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