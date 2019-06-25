Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları yüzünden 28 Haziran Cuma günü hakim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu’na, avukatları tarafından sahte-montaj oldukları kanıtlanan tweetler nedeniyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu, açılan davayla ilgili olarak “İktidar yenilginin faturasını Kaftancıoğlu’na kesmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim başarısında katkısı olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cuma günü hakim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.





17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ





Kaftancıoğlu’nun Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Olayları, AK Partili bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçimlerinden sonra yargının gündemine girdi.





Sözcü’de yer alan haberde, Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, avukatlarının açıklamasına göre, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.