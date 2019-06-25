Samanyolu Haber /Dünya / Kaşıkçı’nın nişanlısından BM’ye çağrı /25 Haziran 2019 21:11

Kaşıkçı’nın nişanlısından BM’ye çağrı

Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin aydınlatılması için BM’den somut adımlar istedi. Cengiz, gelecekte bu tür olayların engellenmesi için suçluların cezalandırılmasını talep etti.

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Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler’den (BM) cinayetin aydınlatılması yönünde somut adımlar atmasını talep etti.

Hatice Cengiz, BM'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu hakkında Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Hiçbir şey olmamamış gibi davranamazlar. Eğer bu raporu dikkate almazsa, kurum kendisine zarar vermiş olur" dedi.

Cengiz, "Bu tür olayların gelecekte engellenebilmesi için suçluların cezalandırılması gerektiğini" vurguladı. "Eğer bu gerçekleşmezse, bu paranın gücünün daha fazla olduğunu kanıtlar" diyen Cengiz, bunun da "Büyük bir hayal kırıklığı" olacağını söyledi.

BM raporunun "Değerli" olduğunu belirten Hatice Cengiz, raporun ümit verdiğini de sözlerine ekledi. Gerçeğin ortaya çıkması için verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Cengiz, hayatında kendisine yakın olan bir kişi öldürülmüşken, hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

BM raporu

Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın hazırladığı rapor Çarşamba günü BM İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda ele alınacak.

Raporda, "Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna" varılmıştı. Raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumluluğu olduğuna dair "inandırıcı ipuçlarının" bulunduğu belirtilmiş, ama Veliaht Prens’in cinayetteki rolüne ilişkin ayrıntılı incelemeler yapılması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018’te ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda Riyad’tan gelen bir ekip tarafından öldürülmüştü. Suudi Arabistan yönetimi uluslararası baskı sonucu, cinayetin başkonsolosluk binasında işlendiğini kabul ederek, cinayetle bağlantılı 11 kişinin mahkemeye çıkartıldığını duyurmuştu.
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