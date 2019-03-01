Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube çocukların bulunduğu videoları yoruma kapatma kararı aldı /01 Mart 2019 12:03

YouTube çocukların bulunduğu videoları yoruma kapatma kararı aldı

YouTube, çocukların bulunduğu neredeyse tüm videoların yoruma kapatılacağını duyurdu. Video paylaşım sitesi amacın 'çocukları ve aileleri korumak' olduğunu ifade etti.

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YouTube, 18 yaş altındakilerin bulunduğu neredeyse tüm videoların yoruma kapatılacağını açıkladı.

Pek çok marka YouTube'da çocukların bulunduğu kimi videolara pedofiller tarafından yapılan yorumlar sebebiyle bu videolara reklam vermeyi bırakmıştı.

Video paylaşım sitesi geçmişte bu videoları teker teker inceleyerek kimilerini yoruma kapatmayı tercih ediyordu. Ancak son alınan kararla birlikte çocukların bulunduğu videolar doğrudan yoruma kapalı olacak.

Kararın uygulanmasının aylar alabileceği aktarılıyor. Pedofillerin kimi videolar hem çocukları çekmek için belirli yorumlar yazarak tuzak kurdukları, hem de diğer pedofillere yönelik mesajlar bıraktıkları aktarılıyor.

YouTube, çocukların bulunduğu videoları yüz tanıma algoritmasıyla tespit edecek.
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