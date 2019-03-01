57 bin pasaportta idari tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca, 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece, bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmış oldu.







İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece, İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki “idari tahdit” kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi

