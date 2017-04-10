Twitter 'döviz piyasasında kazandırıyor'





Bu konuyla ilgili araştırma yapan iki akademisyen ise Twitter'ı takip etmenin 'döviz piyasasında kazanmak için avantajlı olduğunu' söylüyor.

ABD'nin Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'ndan Vahid Gholampour ve Eric van Wincoop adındaki iki araştırmacı, 'Euro-dolar tweetlerinden ne öğrenebiliriz?' isimli araştırmalarında 633 gün boyunca döviz piyasası ile ilgili atılan tweetleri takip etti.





Araştırma, finans piyasalarıyla ilgili olarak tweet atan ve 500'den fazla takipçisi olan hesapları izlemenin avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.







Twitter'ı takip etmenin "daha düşük faizli (maliyetli) para biriminden borçlanarak, alınan krediyi daha yüksek faizli (getirili) para birimine yatırım yaparak değerlendirmek" anlamına "carry trade" stratejisinden daha çok getiri sağladığı belirtiliyor.

Araştırma, 1990 yılında Nobel Ödülü'nü kazanan ekonomist William F. Sharpe'ın geliştirdiği ve riske bağlı olarak edinilen getiriyi hesaplayan 'Sharpe oranı' üzerinden sonuçları ortaya koyuyor.



