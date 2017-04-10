Mehmet Baransu ve polisler 3 yıldır niye hapiste?

Son dakika…. 3 bin 500 ton makarnaya GDO incelemesi





Bir ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Operasyonda; GDO'lu olduğu iddiasıyla 162 konteynır makarnaya el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan makarnalar incelenmek üzere bekletildiği her bir konteynırın içerisinde yaklaşık 22 ton makarna bulunduğu öğrenildi.





İÇİNDE ÜNLÜ BİR MARKANIN MALLARI DA VAR!





Alınan bilgiler ışığında makarnaların paketli değil dökme şekilde olduğu ve Gaziantepli başka bir makarna şirketinin de mallarının bulunduğu iddia edildi.





BARANSU VE POLİSLER NİYE İÇERİDE?





Son operasyon Mehmet Baransu ve Mersin'de görevli polisler hakkında açılan 'GDO'lu darbe davası'nı akıllara getirdi. 2013 yılında kansere neden olan GDO'lu pirinç haberlerini yaptığı için açılan davada Baransu ve polisler ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', ‘darbe yapmak' iddiasıyla suçlanıyor.





