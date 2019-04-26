Samanyolu Haber /Gündem / Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü: 5 işçi yaralandı /26 Nisan 2019 22:02

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü: 5 işçi yaralandı

Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada halatı kopan iskele çöktü. Olayda 5 işçi yaralandı.

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Tuzla’da bir tersanede akşam saatlerinde işçilerin çalışma yaptıkları sırada iskelenin halatı koptu. 

Halatın kopmasıyla iskele çöktü. Çöken iskelede bulunan 5 işçi 20 metreden düşerek yaralandı. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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