YSK'nın İYİ Parti kararı AKP için de emsal olabilir...

Yüksek Seçim Kurulu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki yerel seçimde sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili başvuruyu, itirazların seçim takvimine göre 2 Mart'ta karara bağlandığını belirterek reddetti. Oybirliğiyle alınan kararın, AKP'nin İstanbul'daki sandık kurullarıyla ilgili itirazı için emsal oluşturabileceği belirtiliyor.





İyi Parti, Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde, 4 sandıkta görevli sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde çalışan müdür ve müdür yardımcıları olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Başvuruda, bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olursa seçim sonuçlarının değişeceği iddia edildi.

YSK, 20 Nisan 2019 tarihinde; sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların, seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin oybirliğiyle reddine karar verdi.





CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bu kararın anlamının 2 Mart 2019 tarihinden sonra sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların reddedileceği anlamı taşıdığını söyledi.





AKP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ye yaptığı itiraz başvurusunda 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanının ve 13 bin 84 sandıkta kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmamasını da gerekçe gösterdi.





YSK ara kararda bu itirazın incelenmesine karar verdi. İlçe seçim kurullarından bu konuyla ilgili çeşitli bilgiler istedi. Seçim kurulları talep doğrultusunda 5 gün içinde bu bilgileri YSK’ye gönderecek. Ancak YSK, 20 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararda sandık kurullarına itirazların 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlandığını belirterek bu talepleri reddetti.





AKP’nin itiraz başvurusunda bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi yerine özel banka ve özel okul çalışanları olduğu belirtilmişti.