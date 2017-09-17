Tutukluluklarla ilgili 'Birleşmiş Milletler'e başvuru rehberi hazırlandı

15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuz operasyonlar kapsamında Türkiye’de cezaevlerinde 50 binin üzerinde tutuklu bulunuyor. Son KHK ile tutukluluk süresi 7 yıla kadar uzatıldı. Özellikle Birleşmiş Milletlere (BM) yapılacak başvurular konusunda destek veren Silencedturkey.org sitesi bu kapsamda mağduriyetleri azaltmak için bir çalışma hayata geçirdi.





Birleşmiş Milletler (BM) Haksız Tutukluluk Komisyonuna yapılacak başvurularda kullanılacak formları yayınlayan site, telefon ve mail desteği de sağlıyor. Sitede 2 farklı form örneği bulunuyor.

Bunlar; “BM Haksız Tutukluluk Acil başvuru örnek formu ile BM Haksız Tutukluluk Normal başvuru örnek formu”





Silencedturkey.org sitesinde ayrıca komisyona yapılacak acil ve normal başvuruları hakkında açıklayıcı bilgilere de yer veriyor. Bu kısımda yapılacaklar adım adım anlatılıyor.