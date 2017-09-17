Fransız gazeteci ülkesine döndü

Yaklaşık yedi hafta tutuklu kalan gazeteci, Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda ailesi, kız arkadaşı ve Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen tarafından karşılandı.





Havaalanında gazetecilere konuşan Bureau fiziki olarak işkence görmediğini, ancak sözlü tehditlerle sindirilmeye çalışıldığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un serbest bırakılması için girişimlerde bulunmasının süreci hızlandırdığını, oradaki yetkililerin kendisinin terörist olmadığına inanmasını sağladığını söyledi.





Arte, TV 5 televizyon kanalları ve Slate internet sitesi için çalışan 26 yaşındaki gazetecilik öğrencisi,26 Temmuz tarihinde Türkiye-Irak sınırında gözaltına alınmış ve Türk yetkililer tarafından YPG üyesi olmakla suçlanmıştı.



