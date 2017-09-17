Samanyolu Haber /Dünya / Fransız gazeteci ülkesine döndü /17 Eylül 2017 14:14

Fransız gazeteci ülkesine döndü

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu kalan Fransız gazeteci Loup Bureau ülkesine döndü.

SHABER3.COM

Yaklaşık yedi hafta tutuklu kalan gazeteci, Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda ailesi, kız arkadaşı ve Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen tarafından karşılandı.

Havaalanında gazetecilere konuşan Bureau fiziki olarak işkence görmediğini, ancak sözlü tehditlerle sindirilmeye çalışıldığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un serbest bırakılması için girişimlerde bulunmasının süreci hızlandırdığını, oradaki yetkililerin kendisinin terörist olmadığına inanmasını sağladığını söyledi.

Arte, TV 5 televizyon kanalları ve Slate internet sitesi için çalışan 26 yaşındaki gazetecilik öğrencisi,26 Temmuz tarihinde Türkiye-Irak sınırında gözaltına alınmış ve Türk yetkililer tarafından YPG üyesi olmakla suçlanmıştı.

Bureau'nun tutukluluğuna Avrupalı yetkililer tepki göstermiş, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye'yi kastederek ‘AB üyeliğine aday bir ülke birçok Avrupalı gazeteciyi hapse atıyor' ifadesini kullanmıştı.

Bureau'nun tutuklanmasına Macron da tepki göstermiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bureau'nun serbest bırakılmasını talep etmişti.
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