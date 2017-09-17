Samanyolu Haber /Gündem / 12 yaşındaki Suriyeli kızla evlenen Suriyeli adam tutuklandı /17 Eylül 2017 13:30

12 yaşındaki Suriyeli kızla evlenen Suriyeli adam tutuklandı

Adana'da 12 yaşındaki Suriyeli çocukla evlenen bir başka Suriyeli adam 'cinsel istismar'dan tutuklandı

SHABER3.COM

Adana'da Suriyeli sığınmacı 12 yaşındaki H.A.N. ile evlenen ve bir kız çocuğu sahibi olan 27 yaşındaki Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye'den 2012'de ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelip Adana'ya yerleşen ve şu anda 14 yaşında olan H.A.N., 2015 yılında kendisi gibi sığınmacı Suriyeli Y.Ö ile evlendirildi. H.A.N., bu evlilikten şu anda 1 yaşında olan kız çocuğu dünyaya getirdi.

Geçen hafta hastalanan bebeğini aile sağlığı merkezine götüren H.A.N.'ın yaşını fark eden görevli doktor, durumu polise bildirdi.

"Zorla evlendirildim"

H.A.N., ifadesini alan polislere 2 yıl önce Y.Ö. ile zorla evlendirildiğini söyledi. Gözaltına alınan Y.Ö. ise H.A.N. ile kendi isteğiyle evlendiklerini belirterek, suçlamayı kabul etmedi.

Y.Ö. 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. H.A.N. ve bebeği ise ailesine teslim edildi.
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