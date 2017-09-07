Sadece tutuklulara değil bu kez yakınlarına da korkunç işkence

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 15 tutuklu çeşitli tarihlerde Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmişti. Tutukluların yakınları, dün açık görüş olması nedeniyle Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine ziyarete gitti. Tutukluların yakınlarından oluşan 7 aile gittikleri açık görüş sonrası, gardiyanlar tarafından görüşme salonunda 45 dakika boyunca kilitli bırakıldıklarını ve bu esnada tutuklulara işkence yapıldığını öne sürdü. Aileler serbest bırakıldıktan sonra yaşananlara tepki gösterirken, bazı tutuklu yakınları da baygınlık geçirdi.





’45 DAKİKA BOYUNCA ÇIĞLIK DİNLETTİLER’





Gardiyanlar tarafından görüşme salonunda 45 dakika boyunca kilitli bırakılan tutuklu yakını Şermin İlgen, yaşananları şöyle anlattı:





“45 dakika olan görüş süresinin bitmesine 5 dakika kala gardiyanlar bize ‘görüş bitmiştir’ dedi. Bunun üzerine herkes yakınları ile vedalaştı. Vedalaşma bittikten sonra tutukluları salondan çıkardılar. Tutukluları salondan çıkarır çıkarmaz bizim üzerimize kapıyı kilitlediler. Bu sırada tutukluların bağırma ve çığlık sesleri geliyordu. Onlara işkence yaptılar. Biz 45 dakika boyunca onların çığlıklarını dinledik. Gardiyanlara ne oluyor? Bu sesler ne diye sorduğumuzda bize cevap vermediler. Tutukluların durumlarına ilişkin hiç bir bilgi edinemedik, endişeliyiz onlar için.”





‘1 AY SONRA HEPİNİZ TEK TİP ELBİSE GİYECEKSİNİZ’





İlgen, görüş sırasında tutukluların cezaevi koşullarına ilişkin beyanlarını da paylaştı. Tutukluların kendilerine cezaevinde baskıların yoğun olduğunu ve “tek tip elbisenin” dayatıldığını aktardığını belirten İlgen “Gardiyanlar tutuklulara ‘ Çok değil 1 ay sonra hepiniz tek tip elbise giyeceksiniz. Eğer giymezseniz mahkemeye çıkarılmayacaksınız’ şeklinde baskı ve tehdit ediyorlarmış” dedi.





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