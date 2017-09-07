Piyasalar için hazan, enflasyon için çift hane vakti

Tüketici fiyatları (TÜFE) temmuzda (yüzde 9,79) tek haneye inmişti. Amma velakin hükûmet medyasının hevesi kursağında kaldı. Ağustosta yeniden çift haneye (yüzde 10,68) çıktı.







Enflasyon sepetinde en fazla ağırlığı olan gıdada fiyat artışı yaz aylarında bile devam ettiğine göre Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında neler olabileceğini siz düşünün.





ÇİFTÇİ EKTİĞİNİ BİÇEMİYOR





Çiftçi para etmediği için sebze-meyveyi tarlada bırakıyor ya da hayvan yemi olarak kullanıyor. Diğer tarafta vatandaşın sofra kurmak için harcadığı tutar aydan aya artıyor.





Gıda fiyatları son bir senede yüzde 12’ye yakın arttıysa tarlada niye tablo bambaşka?





İmalatı, ziraati, emeği, alın terini tahkir eden bir iktisadî modelde bu tenakuza şaşırmamak lazım. Ver Hazine garantili kredileri batık firmalara, piyasa coşsun. Ötesi kimin umurunda.





TÜİK’İN KIRPTIĞI ENFLASYON BİLE BÖYLEYSE





Öyle komisyon kurup başına bir bakanı tayin etmekle enflasyon düşmediği gibi çiftçiden memura vatandaşın mağduriyeti de giderilemiyor. İşsizlikle enflasyon canavarı yan yana gelince halk iki kere darbe yemiş oluyor.





Bunu ifade ederken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kırpa kırpa açıkladığı verileri esas alıyorum. Yani TÜİK’in enflasyonu bile vatandaşın cebindeki paranın mum gibi eridiğini ispat ediyor ki hakiki enflasyon ile masa başında hesaplanan arasında en az iki kat fark var.





ÜFE’DEKİ ARTIŞ TÜFE’DEN FAZLA





Zam sağanağı dinmiyor ki! Daha dün gece mazot ve benzine zam geldi. Dahası var… Üretici Fiyatları (YİÜFE) Ağustos’ta yüzde 16,3 artmış.





TÜFE ne idi? Yüzde 10,68. İki sepet arasındaki yüzde 5 puanlık fark lisan-ı halle ‘önümüzdeki aylarda çarşı pazarda yeni zamlara hazırlıklı olun’ diyor.





İmalatçı bu maliyet artışını sineye çekmiş çekeceği kadar. Piyasa durgun olduğu için sabretmiş. Ağustos’ta bardak taşmış bile.





MAKAS DARALDIKÇA YENİ ZAMLAR GELECEK





Enflasyonun çift hanede seyredeceğine dair daha evvel yaptığım tespitlerde ÜFE’nin seyrine dikkat çekmiş ve burada her an bir patlama olabileceğine temas etmiştim. Maalesef o tahminimde haklı çıktım. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas daralırken enflasyonun çift hanenin altına ihtimali teknik olarak kalmadı.





Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yeniden çift haneye doğru yol alıyor.





Dolar ve faizde sert bir düşüş olmadığı müddetçe 2017 nihayete erdiğinde enflasyonun tek haneye inmesini beklemek hayal olur.





PİYASALAR İÇİN HAZAN VAKTİ





Piyasalar Eylül’den itibaren ABD, Çin ve Kuzey Kore başlıklarına dikkat kesilecek. Piyasalar için her bir başlık birer atom bombası tesiri ihtiva ediyor.





ABD’de Merkez Bankası FED’in faiz artışına devam etmesi ya da tahvilleri yatırımcılara iade etmeye başlayacağını ilan etmesi Türkiye için kur ve faiz riskinin artması manasına gelir. Enflasyon bu ahval üzere daha da yükselebilir.





Zaten her faktör mevcut haliyle kalsa bile enflasyon artışa meyletti.





TEK HANEYE İNMİYORSA İNDİRİLİR





Çift hanede bir enflasyonun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) namına başarısızlığın tescili olacağından şahsen TÜİK’in ne yapıp edip oranı tek haneye indireceği kanaatindeyim.





Mağazalar etikete 9,99 TL yazınca “10 lira değilmiş.” diyerek mutlu oluyoruz da TÜİK enflasyonu 9,99 diye zabıtlara geçirince niye mutlu olmayalım ki!

Onun için fazla dert etmeye lüzum yok. Enflasyonda Avrupa birincisi, İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) içinde de ilk üçe abone olsak da bunlara takılmamak lazım!





İşsizliğin rekor kırdığı şu devirde bile büyümeyi Saray’dan aldığı pasla yüzde 7’ye çıkaran TÜİK enflasyonu da tek haneye indirecektir.





Ezcümle tek derdiniz enflasyon olsun…



