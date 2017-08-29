Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu YARSAV Başkanı'na insan hakları ödülü /29 Ağustos 2017 22:43

Tutuklu YARSAV Başkanı'na insan hakları ödülü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından her yıl düzenlenen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülüne bu yıl, KHK ile kapatılan YARSAV'ın tutuklu eski başkanı Murat Arslan, Avusturyalı yardım kuruluşu Concordia Proiecte Başkanı Georg Sporschill ve Macaristan’ın Helsinki komitesi layık görüldü.

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AKPM Başkan Yardımcısı Roger Gale, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki Vaclav Havel kütüphanesinde düzenlenen basın konferansında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gale, “Önde gelen insan hakları savunucusu, Çek Cumhuriyeti’nin komünizm döneminden sonraki ilk Devlet Başkanı Vaclav Havel Ödülü uluslararası jürisi, örnekleriyle diğer ülkeler tarafından aktif bir şekilde takip edilmesi gereken isimleri bu yılki listesine aldı” diye konuştu.

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından 2013’ten itibaren insan hakları alanında verilmeye başlandı.
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