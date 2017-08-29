Samanyolu Haber /Gündem / Parti devleti tabelası asıldı /29 Ağustos 2017 22:27

Parti devleti tabelası asıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki “Başbakanlık” ifadesinin yerine “Cumhurbaşkanlığı” yazıldı.

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Bir KHK ile Meclis onayı olmaksızın istihbarat teşkilatı AKP Genel Başkanı da olan ve yargılanması neredeyse imkansız, kimseye hesap verme mecburiyeti olmayan Cumhurbaşkanı'na bağlandı. MİT tabelası da değiştirildi.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanına bağlandı.

Buna göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirildi. Bu madde ile Başbakana bağlı olarak kurulan MİT, Cumhurbaşkanına bağlandı.

Kararname doğrultusunda MİT binasındaki fiziki değişiklikler de gerçekleştirilmeye başlandı. Ankara Yenimahalle’de bulunan MİT Müsteşarlığı binasının tabelası “T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı” olarak değiştirildi.

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