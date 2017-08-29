Alman aşırı milliyetçi parti genel başkanının dokunulmazlığı kaldırıldı

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin genel başkanı Frauke Petry'nin dokunulmazlığı Saksonya Eyalet Meclisi tarafından alınan kararla kaldırıldı. Saksonya Eyalet Meclisi sözcüsü Ivo Klatte, Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik kararın oy birliğiyle alındığını söyledi.

Bu karar, 17 Ağustos'ta Saksonya Eyalet Meclisi Dokunulmazlık Komisyonu'nun Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle kabul etmesinin ardından geldi.

FİNANSMANLA İLGİLİ YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLANIYOR

Petry, Kasım 2015'de eyalet parlamentosu seçim denetleme kurulunun parti finansmanıyla ilgili sorularına doğru yanıt vermemekle suçlanıyor. 2014 eyalet seçimlerinde AfD'den aday gösterilen ve daha sonra listeden çıkarılan Arvid Samtleben, listeden çıkarılma gerekçesinin partiye bağışta bulunmaması olduğunu iddia ediyor.

Eyalet seçimlerini araştıran savcılar, Petry ve AfD'nin mali işlerden sorumlu üyesi Carsten Hütter'in bu konuyla ilgili çelişen ifadelerini inceliyor. Hütter ile ilgili soruşturma geçtiğimiz mayıs ayında kapatılırken, Petry hakkındaki soruşturma devam ediyor.

'YALAN YEMİN' SUÇLAMASI





Eyalet parlamentosunun bu kararı ile Petry'nin 'yalan yere yemin' ya da 'taksirle yalan ifade verme' suçlamasından yargılanması mümkün olabilecek.





Karar sonrası yorum yapmayacağını belirten Petry, "Bugüne kadar her olanakta kendimi ifade ettim” dedim.



