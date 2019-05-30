Tutuklu ve hükümlülerin beklediği 'ceza indirimi' düzenlemesi için kritik gün

Yargı reformunun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin meclise gelmesi bekleniyor. Ancak bu düzenlemelerin meclise ne zaman geleceği henüz netleşmiş değil.
Yargı Reformu Strateji Belgesi neler içerir?
Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlığın yer aldığı belirtiliyor.
Ayrıca yeni düzenlemelerle bazı suçların hızlı bir yargılama usulüne tabi tutulması hedefleniyor.
Denetimli serbestlik / Ceza İndirimi
Türkiye'de af konusu özellikle MHP'nin geçen yılki teklifi sonrası tartışılmaya devam ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifi üzerinde henüz anlaşma sağlanamamış olsa da örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Kulislerden edinilen bilgiler de bu beklentiyi doğruluyor.
Denetimli serbestliğin genişletilmesi üzerinde de çalışmalar başlamıştı ancak bunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde ne şekilde yansıyacağı netlik kazanmış değil. Denetimli serbestliğin genişletilmesi çok sayıda hükümlünün ve davanın buna tabi tutulması anlamına geliyor.
Terörle Mücadele Kanunu (TMK)
Avrupa Birliği, Türkiye'nin yürürlükteki terör tanımının kapsamının geniş olduğunu ve bu yüzden çok sayıda kişinin mağdur edildiğini vurguluyor. Aynı eleştirileri dile getiren Venedik Komisyonu da özellikle terör propagandası maddesinin muğlak olduğunu belirterek Türkiye'yi bu konuda adım atmaya çağırıyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye'nin strateji belgesinde bu konuda adım atılabilir.