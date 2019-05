Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne ulaştık.....

Kur'an-ı Kerim'in 'bin aydan daha hayırlı' olarak tanımladığı bu mübarek ayın en önemli gecesini nasıl geçirmeli?Kadir gecesi yapılacak ibadetler? Kadir gecesi nasıl geçirilmeli?





Nihayet âlem-i İslam olarak en kutlu ve mübarek geceyi ihya etme fırsatı yakaladık. Nurların yeryüzüne cömertçe dağıtıldığı gece için Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde ve tek gecelerde arayın.” buyuruyor.





Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’da adı geçen tek ay Ramazan olduğu gibi, tek gece de Kadir Gecesi. Mekke’de nazil olan Kadir Sûresi, ‘bin aydan hayırlı’ olarak tanımlıyor bu mübarek geceyi: “Doğrusu Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece Rab’lerinin izniyle ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner… O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”





Ramazan'ın 27. gecesi olan bu gece Leyle-i Kadr olarak ihya ediliyor İslâm âleminde. Cenab-ı Hakk’ın, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik.” diye buyurduğu mübarek Zat’a gönderilen Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı zaman dilimi. Geceye isim olan ‘kadr’ kelimesi değer, kıymet ve ölçü manalarına geldiği gibi, kudretle de münasebeti var.





Orucu, iftarı, sahuru, teravihi, yardımlaşmasıyla gönül dünyamıza eşsiz tatlar bırakan Ramazan, bizlere veda etmeye hazırlanıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bu kutlu ayın son on gününü, yaşıyoruz şu sıralar. Kadir Gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir gece de On Bir Ayın Sultanı’nın bu son günlerinde saklı. Allah Teâla Hazretleri, Bakara Sûresi’nin 185. ayetinde şöyle buyuruyor: “Ramazan öyle bir aydır ki, insanlara yol gösteren, doğrunun belgelerini içeren ve doğruyu yanlıştan ayıran Kur’ân o ayda indirilmiştir…” Buna karşın, Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gecede olduğu ise meçhul. O kutlu gecenin, Ramazan ayında, Ramazan ayının son on gecesinde veya son yedi gecesinde, hatta Ramazan’ın tek olan son gecelerinde aranması hususunda rivayetler var. Buna göre Kadir Gecesi, Ramazan’ın yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi ve yirmi dokuzuncu gecelerinden herhangi biri olabilir. Nebiler Sultanı (sas) Ramazan-ı Şerif’in son on gecede itikâfa girer ve ev halkını da ibadete sevk ederdi. Fecr Sûresi’nin hemen başında, “Fecr’e ve on geceye yemin” ederek başlanması ve itikâfın son on gecede yer alması Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın sonunda aranması hususundaki kanaatleri daha da güçlendiriyor.





Fethullah Gülen Hocaefendi ise Kadir Gecesi’ni bütün bir yıl içinde aynı tempoda aranması gerektiğini vurguluyor: “Ramazan ayının 27’sinde Kadir Gecesi’ni arama avamın, son 10 gününde arama havassın, bütün Ramazan boyunca arama havassu’l havassın, bütün sene içinde arama ise mukarrabinin özelliğidir.”