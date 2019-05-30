Samanyolu Haber /Gündem / Yapı Kredi 298,3 milyon TL gecikmiş alacağını 22,7 milyon TL'ye satıyor /30 Mayıs 2019 11:04

Yapı Kredi 298,3 milyon TL gecikmiş alacağını 22,7 milyon TL'ye satıyor

Yapı Kredi Bankası 298,3 milyon lira tutarındaki batık krediyi 22,7 milyon lira bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredecek.

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Yapı Kredi Bankası tasfiye hesaplarında izlenen 298,3 milyon liralık tahsili gecikmiş alacağını (batık kredi) toplam 22,7 milyon lira bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye satma kararı verdi.

Daha önce de Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364,97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19,44 milyon liraya sattığını duyurmuştu.

YABANCI BANKALAR BATIK KREDİLER İÇİN MASADA

Son olarak, nisan ayında uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, mart başında da Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Yabancı şirketler yapılandırılmış görece iyi kredilerle ilgilenirken, Türkiye’deki varlık şirketleri daha riskli görülen alacaklarla ilgileniyor.

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